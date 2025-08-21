Виновный принимал участие пропагандистских собраниях и оказывал финансовую помощь членам экстремистского и запрещенного на территории России сообщества

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил к двум годам лишения свободы участника экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Дагестану пресечена противоправная деятельность лица, причастного к участию в деятельности запрещенной экстремистской организации. Каспийский городской суд признал виновным жителя Дагестана Салавутдинова З. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК России (участие в деятельности экстремистской организации), и приговорил Салавутдинова З. А. к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с функционированием негосударственных общественных и политических организаций, сроком 3 года, с ограничением свободы сроком 6 месяцев", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год указанное лицо принимало активное участие в деятельности международного религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра", признанного Верховным судом Российской Федерации экстремистским и запрещенным на территории России.

Следствием установлено, что Салавутдинов принимал участие в пропагандистских собраниях, оказывал финансовую помощь членам сообщества, поддерживал идеологию организации, направленную на подрыв конституционного строя и безопасности государства, включая создание так называемого всемирного халифата.