В трех городах на Камчатке часть потребителей осталась без света

Отключение произошло из-за аварии на ТЭЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение в энергоузле произошло на ТЭЦ-1 на Камчатке, три города - Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск - переводят на резервные источники питания, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Произошло аварийное отключение части генерирующего оборудования на ТЭЦ-1, в результате чего возник дефицит мощности в порядке 45 МВт в центральном энергоузле. В связи с этим была отключена часть потребителей в южной и центральной части Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска", - рассказали в правительстве Камчатки.

В настоящее время задействованы резервные мощности, восстановлено электроснабжение части потребителей. В течение полутора часов полностью будут устранены причины отключения, сообщили в правительстве региона.