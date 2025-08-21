В Костромской области бункеровщик топлива сел на мель на Волге

Разлив топлива не зафиксирован

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бункеровщик топлива сел на мель на 619-м км реки Волги в районе деревни Карнахино Костромской области. По данному факту начата проверка, разлива топлива не зафиксировано, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

"На 619-м км реки Волги в районе д. Карнахино Костромской области бункеровщик топлива "ТН-618", следовавший по маршруту Рыбинск - Волгореченск, сел на мель", - говорится в сообщении надзорного органа.

По данным прокуратуры, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Костромская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.