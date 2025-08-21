Еще два пострадали

КУРСК, 21 августа. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще двое пострадали, произошло на трассе М-2 "Крым" в Фатежском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"21 августа на 471-м км автодороги М-2 "Крым" (Фатежский район), по предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Mazda, и автомобиля ВАЗ-2115. В результате водитель и женщина-пассажир ВАЗ погибли, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Еще двое человек, пассажиры Mazda и ВАЗ, по данным пресс-службы, получили травмы и были госпитализированы. В настоящий момент полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.