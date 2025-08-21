Ущерб по этому делу составляет около 152 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 27 ноября экс-гендиректору обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрею Воловикову и бывшему гендиректору компании "Интергазойл" Дмитрию Спиридонову, обвиняемым в растрате в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить Воловикову и Спиридонову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 ноября", - говорится в судебном постановлении.

Следователь настаивала на продлении срока содержания под стражей в связи с исполнением ст. 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела). Уголовное дело в отношении Воловикова и Спиридонова объединено в одно производство. Ущерб по их делу составляет около 152 млн рублей.

Воловиков признал вину в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Спиридонов же отрицает свою вину, но по заявлению адвоката активно сотрудничает со следствием.

Кто еще арестован

По делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) ранее были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов. В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву Игорь Грабин - бывший помощник экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, им обоим вменили растрату и продлили сроки ареста. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев.

Кроме того, в Курске в СИЗО отправлена экс-подчиненная Лукина Снежана Мартьянова, которая, как считают следователи, получила с соучастниками бюджетные средства и не выполнила строительные работы. В Курске также содержится под стражей глава строительной компании ООО "СИЭМИ" Виталий Синьговский, которому предъявлено обвинение в хищении не менее 51,6 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе. Совершение преступления ему вменяется в составе группы по предварительному сговору с иными лицами (из числа лиц, выполняющих управленческие функции в АО "Корпорация развития Курской области").

По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что два уже бывших чиновника Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег. Всем фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.