МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Тазовский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа оштрафовал на 100 тыс. рублей пилота, который допустил приземление Ан-24 на заснеженную поверхность, в результате чего произошло крушение самолета. Кроме того, пилот лишен права заниматься деятельностью по управлению воздушным транспортом сроком на год, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"Постановленным в особом порядке судебного разбирательства приговором мужчина признан судом виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. и лишение права заниматься деятельностью по управлению воздушным транспортом сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Пилот признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Суд установил, что командир воздушного судна Ан-24, принадлежащего АО "Ютэйр-Вертолетные услуги", в июне 2024 года допустил нарушение техники пилотирования. Авиасудно, находясь на малой высоте, задело снежный бруствер, в результате чего произошло крушение. Собственнику судна был причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей, а четверым пассажирам и одному члену экипажа - вред здоровью различной тяжести.