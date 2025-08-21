По информации надзорного органа, более 1 млн рублей авансового платежа израсходовали на материалы, использование которых не предусмотрено проектом

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Масштабный проект реконструкции трамвайной сети в Саратове стал примером системных нарушений и фактического саботажа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

"Масштабный проект "Реконструкция трамвайной сети в МО "Город Саратов" стал примером системных нарушений и фактического саботажа. Подрядные и проектные организации допускали злоупотребления. Со стороны прокуратуры обеспечивается реальный контроль, вплоть до уголовно-правовой оценки действий виновных лиц", - говорится в сообщении.

Так, 20 августа было возбуждено дело в отношении одного из подрядчиков - ООО "СП "Транстоннельстрой" - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По информации надзорного органа, более 1 млн рублей авансового платежа израсходовали на материалы, которые не предусмотрены проектом. В марте было заведено дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (злоупотребление доверием): подрядчик приобрел спецтехнику стоимостью более 20 млн рублей, не относящуюся к проекту.

Как отметили в прокуратуре, к уголовной ответственности привлекаются сотрудники компании "СЗИК" и муниципального предприятия "СГЭТ", внесшие незаконные изменения в проектно-сметную документацию одного из маршрутов, чем причинили ущерб свыше 25 млн рублей. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)

Также в надзорном ведомстве напомнили о деле по ч. 3 ст. 285 УК РФ в отношении бывшего заместителя председателя правительства области Павла Мигачева, скрывавшего системные ошибки в проектной документации. По информации пресс-службы, это повлекло удорожание проекта и срыв сроков.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко подготовлена подробная информация губернатору Роману Бусаргину об обстановке и систематических нарушениях при реализации проекта. "Региональные органы власти должны результативно использовать полномочия финансового контроля и строительного надзора с целью своевременного выявления нарушений и занимать принципиальную позицию в отношении подрядчиков. Каждый рубль бюджета должен расходоваться эффективно, по целевому назначению и на благо жителей региона", - приводятся слова Филипенко.