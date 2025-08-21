Мужчина внезапно потерял сознание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Москва - Сочи, совершил посадку в Минеральных Водах из-за потери сознания пассажиром, мужчину спасти не удалось. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

"Сегодня, 21 августа, во время выполнения рейса U6-185 по маршруту Москва - Сочи пассажир-мужчина, 56 лет, внезапно потерял сознание. Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду. К сожалению, мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские работники, прибывшие на борт, констатировали смерть пассажира.