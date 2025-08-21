Ответчиками по делу также заявлены лица из надзорных и правоохранительных органов, которые позволяли бывшему владельцу "Южуралзолота" уклоняться от ответственности

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Пластский городской суд Челябинской области назначил на 15 октября предварительное заседание по делу о взыскании с бывшего владельца "Южуралзолота" Константина Струкова и нескольких других ответчиков 3,9 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России в счет ранее причиненного природе ущерба, сообщили ТАСС в суде.

"Суд назначил предварительное судебное заседание на 15 октября", - сказали в суде.

По данным суда, помимо Струкова ответчиками заявлены Колбасин Алексей Иванович, Потапов Владислав Валентинович, Шувалов Юрий Александрович. В правоохранительных органах отмечали, что в иске ответчиками по делу заявлены лица из надзорных и правоохранительных органов, которые "позволяли Струкову и его компаниям уклоняться от предусмотренной законом ответственности за причиненный окружающей среде вред и продолжать обогащаться".

Как сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в исковом заявлении говорится, что ответчик извлекал прибыль за счет уклонения от погашения суммы ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, путем сбережения не возмещенного природе ущерба. Он извлек доход в размере 3,9 млрд рублей. Эти деньги с него и требуют взыскать в доход государства. Природоохранная претензия возникла весной 2024 года, когда на Светлинском месторождении в Челябинской области произошел прорыв дамбы.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. В иске отмечалось, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.