В Армении продлили арест архиепископа Баграта

Лидера движения "Священная борьба" обвиняют в подготовке терактов и попытке свержения конституционного строя

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Ереване принял решение о продлении на 3 месяца ареста лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта, обвиняемого в подготовке терактов и попытке свержения конституционного строя. Заседание транслировали местные порталы.

"Суд полагает, что на данном этапе предварительного расследования срок содержания под стражей обвиняемого должен быть продлен на три месяца", - отметил судья Карен Фархоян, после чего соратники священнослужителя начали скандировать в зале суда "позор".

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Позже по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт Галстанян (его также подозревают в подготовке терактов и попытке захвата власти) и Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба".