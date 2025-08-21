Под Калининградом обезвредили авиабомбу времен ВОВ

Ее обнаружили в лесном массиве возле города Балтийска

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России обезвредили в Калининградской области 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства в Telegram-канале.

"Пятидесятикилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-50 советского производства военной поры обнаружили сотрудники Невского спасательного центра МЧС при работах по обследованию и очистке от взрывоопасных предметов лесного массива в окрестностях города Балтийска", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по региону и Невского спасательного центра вывезли авиабомбу, представляющую смертельную опасность и спустя 80 лет после окончания войны, на полигон. Там мощный боеприпас уничтожили методом подрыва, уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы, с начала 2025 года на территории области, где в начале 1945 года проходили ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, сотрудниками МЧС России ликвидировано уже 48 авиабомб немецкого и советского производства.