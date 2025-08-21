Площадь пожара в Севастополе увеличилась до 12 га

Угроза перехода огня на дома ликвидирована

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Предварительная площадь пожара, охватившего ресторан и зеленую зону в Севастополе, составила около 12 га. Пожарные не позволили огню распространиться на заправку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сейчас все подразделения пожарной охраны Севастопольского гарнизона ведут тушение трех больших очагов в районе Камышового шоссе, на участке от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца. Предварительная площадь пожара [составляет] 12 гектаров", - сообщил Развожаев.

Он добавил, что огонь почти полностью уничтожил ресторан "Гастрономика". "Пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию. Горит трава на склоне садового товарищества "Килен-Балка", - подчеркнул губернатор.

Позже Развожаев сообщил в Telegram-канале, что угроза перехода огня на дома ликвидирована. Из-за пожара на Камышовом шоссе - объездной дороге на юге города - временно перекрыто движение. Из-за этого изменены некоторые маршруты автобусов.

"Пожару присвоен четвертый, максимальный ранг. Тушению мешает сильный ветер. Работает авиация МЧС и ждем пожарный поезд Крымской железной дороги. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - добавил губернатор. По его данным, движение на Камышовом шоссе будет вскоре открыто. Однако в районе пожара продолжает работать специализированная техника, и водителям придется это учесть.

Данные МЧС

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на месте работают 63 специалиста и 17 единиц техники. "Дополнительно к тушению привлечен вертолет Ми-8. Он осуществляет сброс воды на очаги пожара, забор воды происходит с моря", - говорится в сообщении.

В 15:58 пожар локализован. Ведется проливка территории. Причины и обстоятельства устанавливаются, сообщили в МЧС.

В новость внесены изменения (16:14 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.