Из-за ее работы в здании несколько месяцев были перебои с электричеством

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Незаконную майнинг-ферму обнаружили в многоэтажном доме в Махачкале. Из-за ее работы у жителей дома наблюдались перебои с электроснабжением на протяжении нескольких месяцев, сообщается в Telegram-канале единого контакт-центра "Дагэнерго".

"Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами "Дагэнерго" провели рейд, в ходе которого в одном из многоквартирных домов по улице Лаптиева было выявлено и изъято 135 устройств для майнинга криптовалют. Оборудование находилось в квартире жилого дома и, по предварительным данным, использовалось для незаконной добычи криптовалют. Основным нарушением стала несанкционированная врезка в электрическую сеть, из-за которой в течение нескольких месяцев наблюдались перебои с электричеством у жителей дома и соседних зданий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нагрузка на сеть превышала допустимые нормы, что могло привести к возгоранию или выходу из строя оборудования. "Местные жители неоднократно жаловались на нестабильное электроснабжение и характерный шум, доносящийся из квартиры", - добавили в контакт-центре.

Владелец оборудования устанавливается. Возбуждено административное производство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения электроэнергии в особо крупном размере.