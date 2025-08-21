ТАСС: ГП требует обратить в доход РФ имущество Тимура Иванова на 1,2 млрд рублей

В частности, речь идет о денежные средствах, ювелирных изделиях, жилых помещениях, сообщил источник в надзорном ведомстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России в поданном в Пресненский суд Москвы иске потребовала обратить в доход РФ имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова общей стоимостью в 1,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в надзорном ведомстве.

Проверка прокуратуры, проведенная по итогам надзора за расследованием уголовного дела по обвинению бывшего замминистра обороны в получении взятки в особо крупном размере, установила при официальном доходе в 2016-2024 годах в размере 136 млн 894 тыс. рублей наличие у него имущества общей стоимостью 1 млрд 239 млн рублей.

В числе имущества, которое требует обратить в доход РФ Генпрокуратура, - изъятые в ходе обысков 24 апреля 2024 года денежные средства в рублях и валюте на 333 млн рублей, ценности - ювелирные изделия, картины и дорогостоящие часы - общей стоимостью 235 млн рублей, а также жилые и нежилые помещения и земельные участки в Москве, Подмосковье, в Тверской области на береги Волги и в Карелии, 37 автомобилей и мотоциклов элитных марок, оформленное как на него самого, так и его близких, в том числе отца и бывшую супругу, а также на три подконтрольные компании - ООО "Дворянское гнездо", ООО "Волжский берег" и ООО "Гермес-техно".

Как подчеркнул источник, "проведение таких проверок происходит на регулярной основе для возмещения ущерба от коррупционных правонарушений, практика подачи исков об обращении в доход государства денежных средств и имущества, полученных на неподтвержденные легальные доходы, развивается, и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов настраивает на активную исковую работу прокуроров для возмещения ущерба от коррупционных деяний".

"Проверкой сведений Иванова о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016-2024 годы выявлены факты совершения им коррупционного правонарушения, возникновения неурегулированного конфликта интересов по службе и явного несоответствия расходов полученным им доходам", - отметил собеседник агентства.

Выявленное имущество

В частности, как установила проверка, Иванов приобрел 15 дорогостоящих объектов недвижимости, зарегистрировав на себя, общей кадастровой стоимостью 235 млн рублей: квартиру на Поварской улице в Москве площадью 317 кв. м и стоимостью 116 млн рублей, два жилых дома в подмосковном Архангельском и в Одинцовском районе, девять земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья и два земельных участка в Карелии.

Обратить в доход государства Генпрокуратура требует также изъятые в ходе обысков 24 апреля 2024 года денежные средства и найденные ценности - 170 ювелирных изделий и представляющих культурную ценность 30 картин, 10 раритетных книг, 26 единиц коллекционного оружия и часы элитных марок в количестве 44 штук.

Также в иске содержится требование изъять 5,9 млн рублей со счетов его бывшей жены, два нежилых помещения в Москве в Чистом переулке общей площадью более 900 кв. м и стоимостью 200 млн рублей, оформленные на "Дворянское гнездо", 11 земельных участков в Тверской области, оформленных на ООО "Волжский берег" и объекты недвижимости стоимостью 114 млн рублей, в том числе еще шесть земельных участков, оформленных на главу этой компании Сергея Бородина, а также 26 транспортных средств - 11 мотоциклов и 15 автомобилей, стоимостью 57 млн рублей, оформленных на ООО "Гермес-техно".

1 июля 2025 года Мосгорсуд, признав Иванова виновным по двум эпизодам присвоения имущества ООО КБ "Интеркоммерц" и АО "Оборонстрой", конфисковал его имущество на общую сумму 190 млн рублей - квартиру на Поварской, жилой дом в Архангельском и часть арестованных после обысков обысков денежных средств (65 млн рублей).