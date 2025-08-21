Заседание прошло в закрытом режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Гособвинение попросило суд назначить пожизненное лишение свободы мужчине, обвиняемому в убийстве восьмилетнего ребенка в станице Ольгинской Аксайского района, в ходе прений сторон в Ростовском областном суде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Прокурор запросил пожизненное лишение свободы", - сказали в пресс-службе, добавив, что заседание проходило в закрытом режиме.

17 мая в правоохранительные органы обратилась жительница станицы Ольгинской Аксайского района с заявлением о том, что ее восьмилетняя дочь ушла из дома и не вернулась. Во время оперативно-разыскных мероприятий тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесопосадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).