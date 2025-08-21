В Ростове-на-Дону по делу об избиении мужчины арестовали сотрудника Росгвардии

Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий после избиения мужчины сотрудниками правоохранительных органов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Суд арестовал сотрудника Росгвардии по делу о превышении должностных полномочий после избиения мужчины в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после избиения мужчины сотрудниками правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.

"В Ростове-на-Дону по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника Росгвардии по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия к мужчине", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудник Росгвардии, выполняя служебные обязанности, применил чрезмерную силу против мужчины - нанес ему множественные удары по голове и телу, в том числе с применением спецсредств.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.