Правонарушитель был обезоружен и нейтрализован бойцом спецназа, который находился неподалеку

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Росгварцеец задержал в Балашихе мужчину, разгуливающего на детской площадке с топором. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"В свободное от службы время сотрудник ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве Андрей Ч. задержал вооруженного топором гражданина во дворе жилого дома. Боец спецназа увидел, что по территории детской площадки, на которой в тот момент находились дети, ходит человек с топором. В ответ на вопрос о причинах странного поведения, мужчина совершил нападение на правоохранителя. Спецназовец сумел обезоружить и нейтрализовать правонарушителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.