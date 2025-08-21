Во всех ключевых населенных пунктах развернули пункты временного размещения

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных на территории Оймяконского района Якутии дворовых территорий достигло почти 20. Об этом сообщил министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков в своем Telegram-канале.

"Провел оперативный штаб по паводковой ситуации в Оймяконском и Верхнеколымском районах. На реке Индигирке в районе села Оймякон уровень воды составляет 512 см, что выше отметки опасного явления (480 см), интенсивность повышения уровня воды спадает. Это наблюдается также на большинстве других постов на Индигирке и ее притоках, - написал Лепчиков. - Подтоплены дворовые территории в селе Оймякон (15 дворов, 27 человек) и селе Орто-Балаган (4 двора, 25 человек)".

Во всех ключевых населенных пунктах развернуты пункты временного размещения на базе социальных объектов. На текущий момент эвакуированных нет. Организовано круглосуточное дежурство, оперативное информирование населения и взаимодействие с местными властями.

На текущей неделе сильные дожди в восточных районах привели к повышению уровня воды в Индигирке.

Ранее в начале июля на северо-востоке республики также прошли обильные осадки, которые вызвали подъем воды в реках. В Оймяконском и Абыйском районах были подтоплены 382 дворовые территории, пострадали 127 жилых помещений, из них пять утрачены. Восстановительные работы начались после освобождения территорий от воды.