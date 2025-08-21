Как сообщили в оперативных службах ДНР, по предварительным данным, два человека погибли, пятеро ранены

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар по жилому массиву в Енакиеве Донецкой Народной Республики, по предварительным данным, два человека погибли, пятеро ранены.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

"По предварительной информации, пять человек получили ранения, еще двое погибли после удара беспилотников ВСУ по жилому массиву в Енакиеве", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших мирных жителях.

В новость внесены изменения (18:52 мск) - добавлена новая информация о пострадавших.