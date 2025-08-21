В Твери арестовали подозреваемого в мошенничестве со средствами для бойцов СВО

Уголовное дело связано со сбором более 1,7 млн рублей для участников специальной военной операции

ТВЕРЬ, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Твери заключил под стражу мужчину, который подозревается в мошенничестве, связанном со сборами более 1,7 млн рублей для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд с учетом позиции прокуратуры Московского района города Твери заключил под стражу 40-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве со средствами, собранными для помощи бойцам в зоне СВО, в размере 1 млн 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что преступная деятельность пресечена УФСБ России по Тверской области. "Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района", - добавили в ведомстве.