Еще двое получили травмы

КУРСК, 21 августа. /ТАСС/. Пассажирская "Газель" столкнулась с другим автомобилем в Курской области, в результате ДТП четыре человека погибли и двое получили травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня в селе Малахово Конышевского района случилось смертельное ДТП. В результате столкновения пассажирской газели с другим автомобилем, к сожалению, на месте погибли четыре человека. <...> Еще два человека - 60-летний водитель газели и 51-летняя пассажирка - получили травмы. Они доставлены в Фатежскую ЦРБ, наши врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Хинштейн.

По его данным, на месте происшествия работают оперативные службы, причины аварии устанавливаются. Среди погибших - 56-летний и 61-летний мужчины, 23-летний молодой человек и 45-летняя женщина. "Искренние соболезнования родным и близким. Нет слов, которые смогли бы заглушить боль от этой потери", - добавил Хинштейн.