Артему Чекалину продлили меру пресечения на один месяц семь суток

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы продлил домашний арест бывшему супругу блогера Лерчек Артему Чекалину на один месяц семь суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалина А. А. на срок 1 месяц 7 суток", - сказано в судебном постановлении.

Ранее Троицкий суд Москвы продлил домашний арест Чекалиной, обвиняемой в незаконном выводе денег из России, на один месяц семь суток.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) при продаже фитнес-марафонов.

По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.