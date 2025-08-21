По данным СК, были допущены нарушения при строительстве школы в селе Балахани

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Следователи провели обыски в администрации Унцукульского района Дагестана по уголовному делу о халатности при строительстве новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

"В рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту халатности должностных лиц, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района, следователи провели обыски в администрации района", - говорится в сообщении.

В ходе обыска изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.