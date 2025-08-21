В Татарстане два человека погибли в ДТП

Госпитализированы после аварии шесть человек

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Татарстане, в результате погибли две женщины, еще шесть человек госпитализированы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2114". От удара отечественный автомобиль столкнулся с еще одним автомобилем марки Daewoo Nexia, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП две пассажирки автомобиля "ВАЗ-2114" погибли на месте, еще шесть человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

ДТП произошло у села Пановка Пестречинского района. На место происшествия выехал прокурор района Никита Ананьев, организована проверка.