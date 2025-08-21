В Брянской области два мирных жителя ранены из-за ударов украинских БПЛА

Пострадали мужчина и женщина, они доставлены в больницу

БРЯНСК, 21 августа. /ТАСС/. Двое мирных жителей получили ранения в результате удара беспилотников ВСУ в селе Хинель Севского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Хинель Севского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получили два мирных жителя", написал он.

По информации Богомаза, пострадали мужчина и женщина, они доставлены в больницу, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. На месте случившегося работают оперативные службы.