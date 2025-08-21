Еще двое пострадали, они доставлены в больницу

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Новоселицком округе на Ставрополье. В результате автоаварии два человека погибли и еще двое пострадали и доставлены в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным инспекции, водитель автомобиля Chevrolet для обгона выехал на полосу встречного движения, где это разрешено, но допустил столкновение с автомобилем Lada, двигавшимся во встречном направлении. После этого Chevrolet загорелся.

"В результате автоаварии от полученных трав на месте происшествия скончался 22-летний пассажир Chevrolet, а также 39-летний пассажир автомобиля Lada. В больницу доставлены 26-летняя пассажирка Chevrolet и 39-летний водитель Lada", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем иномарки находился 22-летний житель Буденновска, который не является злостным нарушителем правил дорожного движения. Он не пострадал в результате ДТП.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.