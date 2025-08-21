Еще трое пострадали

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada 2105 под управлением 37-летнего местного жителя. В результате ДТП пассажир Lada Priora, 48-летняя жительница Магарамкентского района, была доставлена в больницу, где в последующем умерла", - говорится в сообщении.

Авария произошла в четверг днем на автодороге Ногогапцах - Тагиркент - Ялама. Медицинскую помощь в Магарамкентской центральной районной больнице получают еще два пассажира и водитель автомобиля Lada 2105.