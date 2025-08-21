Сейсмособытие произошло на глубине 59 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали ощущаемое сейсмособытие в менее чем 100 км от Северо-Курильска, находящегося на острове Парамушир в Сахалинской области. Об этом сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

"Землетрясение магнитудой 4.9 [произошло в] 79 км южнее города Северо-Курильска. Ощущалось в Северо-Курильске до 3 баллов", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, сейсмособытие произошло на глубине 59 км.