Владислав Соседко признал вину в полном объеме

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела 19-летнего студента Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий (МГКЭИТ) Владислава Соседко, обвиняемого в попытке вступить в запрещенные в РФ террористические организации "Русский добровольческий корпус" и "Легион "Свобода России", воюющих на стороне Украины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признаю [вину] в полном объеме", - сказал подсудимый, отвечая на соответствующий вопрос судьи после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Студент МГКЭИТ Соседко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (попытка к участию в деятельности признанной в РФ террористической организации), ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ст. 207.3 УК РФ (фейки о Вооруженных силах РФ). В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уроженец Бийска Соседко был задержан правоохранительными органами 2 июля 2024 года. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако столичный суд избрал ему домашний арест.

По версии следствия, в 2023 году в мессенджере Telegram юноша заявил о своем желании участвовать в боевых действиях в составе "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", чьи подразделения воюют на стороне ВСУ, выступая против российских военнослужащих и гражданского населения РФ. Однако довести преступный умысел молодой человек не успел и был задержан силовиками. "Испытывая негативное отношение к проведению специальной военной операции и придерживаясь радикальных взглядов, планировал осуществить переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта", - следует из оглашенного в суде текста обвинения.

По словам гособвинителя, для перехода на украинскую сторону подсудимый изучил сухопутный маршрут Москва - Минеральные Воды - Грузия - Украина. Также прокурор в своем выступлении отметила, что Соседко размещал в интернете фейковую информацию, в том числе о действиях Вооруженных сил РФ, якобы "совершавших на территории Украины убийства мирного населения, что не соответствует действительности".

Династия педагогов

В ходе судебного заседания отец (законный представитель фигуранта) охарактеризовал его как скромного, послушного, "иногда закрытого, но творческого" сына, который выступал со стихами на различных всероссийских патриотических конкурсах, неоднократно в них побеждая. По его словам, ребенок воспринимал происходящее "несерьезно, как компьютерную игру", для привлечения к себе внимания. "Сейчас он понимает, что такое создание фейковых новостей и что российская сторона была права", - отметил свидетель.

По словам матери подсудимого, преподавателя начальных классов, сын воспитывался "в доброжелательной обстановке, но в строгих условиях". "Один дед [Владислава] до Берлина на танке дошел, а другой - получил бронь и строил военные самолеты", - резюмировала мать подсудимого.

В суде также стало известно, что с 2021 года Соседко состоит в патриотическом движении "Юнармия". Семья юнармейца переехала из Алтайского края в Щербинку в связи с его заболеваниями, для лечения которых необходимы высококвалифицированные специалисты. На момент совершения вмененных преступлений террористической направленности студенту было 17 лет.