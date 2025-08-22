Сумма штрафа составила 600 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровске оштрафовал местного жителя за призыв к теракту на транспортном объекте. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Собранные Северным межрайонным следственным отделом города Хабаровска <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего местного жителя за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)", - говорится в сообщении. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа на сумму 600 тыс. рублей

Хабаровчанин, придерживаясь негативного отношения к действующей государственной власти и ее представителям, вступил в группу в одном из интернет-мессенджеров, где публиковалась информация, освещающая события специальной военной операции. В июне 2023 года осужденный с помощью мобильного телефона разместил негативный текстовый комментарий, призывающий совершить террористический акт на одном из транспортных объектов страны.