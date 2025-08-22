В Якутии действуют 11 лесных пожаров на площади свыше 2,2 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 466 человек и 8 единиц техники

ЯКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 2,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 11 лесных пожаров на площади 2 267 га на территориях Верхоянского, Вилюйского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского и Оленекского районов. Из них локализованы четыре пожара на площади 134 га. На тушение пожаров привлечены 466 человек с применением 8 единиц техники. Оперативность тушения - 63%", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидированы два лесных пожара на площади, пройденной огнем, 633 га на территории Кобяйского и Олекминского районов.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 319 лесных пожаров на площади 157 670,5 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.