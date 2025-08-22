Сейчас дело Анатолия Мируты находится на рассмотрении апелляции

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Суд на Украине приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества жителя Анатолия Мируту за раздачу местному населению гуманитарной помощи от российских солдат. Об этом свидетельствуют данные из списка политзаключенных, подготовленного международным "Клубом народного единства".

По данным украинских СМИ, Мирута в начале специальной военной операции помогал матери, которая тогда выполняла обязанности заместителя сельского старосты в одном из районов Киевской области. Тогда же он раздавал гуманитарную помощь, за это на Украине его обвинили в коллаборационизме. Сейчас дело украинца находится на рассмотрении апелляции.

Только за первое полугодие 2025 года офис генерального прокурора Украины зафиксировал почти 2 тыс. попыток украинцев выступить против киевского режима через помощь России или совершение диверсий. Из порядка 2 тыс. дел больше половины (1012) случаев были квалифицированы как коллаборационизм, что на Украине сегодня означает выступление в защиту действий РФ либо публикация в открытых источниках данных о потерях, взрывах, перемещениях войск и военной техники.