Тело последнего из погибших было обнаружено в пятницу утром

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Количество погибших в результате наводнения туристов в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая возросло до 12 человек. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По данным агентства, при проведении поисковой операции власти мобилизовали свыше 1,6 тыс. спасателей. Тело последнего из погибших туристов, которых вместе с автомобилями смыл мощный поток, было обнаружено в пятницу утром.

На прошлой неделе было проинформировано о восьми жертвах и четырех пропавших без вести. ЧП произошло 16 августа в 22:00 по пекинскому времени (17:00 мск) в кемпинговом туристическом лагере на территории городского округа Баян-Нур.