По данным СГБ республики, лидер группы из 21 человека создала в соцсетях каналы, где размещались материалы с идеями террористической организации

ТАШКЕНТ, 22 августа. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана сообщила, что задержала группу людей, распространявших в соцсетях призывы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По ее данным, в ходе оперативных мер в Наманганской области на востоке республики была задержана группа из 21 человека. Отмечается, что ее лидер создала в соцсетях каналы, где размещались материалы с идеями террористической организации. В то же время она в соцсетях познакомилась с жителем Ферганской области, который поехал на сезонные работы в Южную Корею. Молодые люди позже планировали вместе присоединиться к боевикам, воевавшим в горячих точках. Кроме того, они стали привлекать на свою сторону близких и знакомых, продвигая идеи экстремизма.

Во время задержания были изъяты вещественные доказательства, в их числе религиозная литература. В отношении четырех руководителей группы возбудили уголовное дело, двух в виде меры пресечения заключили под стражу. В отношении же остальных все еще идет следствие.