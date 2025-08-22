Их общая сумма составила свыше 7 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 августа. /ТАСС/. Трех сотрудниц администрации Благовещенского округа суд приговорил к лишению свободы за мошенничество с земельными участками. Они присвоили и продали 26 участков на сумму более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

"В суде установлено, что в период с декабря 2022 года по сентябрь 2024 года женщины, занимая различные должности в администрации муниципалитета, в том числе связанные с работой по предоставлению гражданам безвозмездно и на платной основе земельных участков, используя свое служебное положение, организовали схему мошенничества, посредством которой незаконно регистрировали право собственности на муниципальные земельные участки на своих знакомых, а в последующем реализовывали их третьим лицам. В результате преступных действий осужденных из собственности муниципального образования выбыло 26 земельных участков общей стоимостью более 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступления выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело расследовалось третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Амурской области.

В результате фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 8 месяцев до 4 лет 10 месяцев. Их также лишили права занимать должности в органах местного самоуправления на срок в три года и обязали выплатить штрафы от 300 до 350 тыс. рублей. При этом двум женщинам исполнение приговора отсрочено до достижения несовершеннолетними детьми возраста 14 лет.