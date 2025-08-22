На авиабазе Куантан в Малайзии загорелся истребитель ВВС США

Находившиеся в кабине пилот самолета и офицер по системам вооружения США не пострадал

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/ Американский военный истребитель, предположительно, загорелся на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Султана Хаджи Ахмад Шаха на авиабазе Куантан в Малайзии. Об этом сообщили королевские военно-воздушные силы Малайзии.

По их сведениям, истребитель, предположительно, загорелся вскоре после взлета.

Начальник полиции Паханга Яхая Отман заявил, что находившиеся в кабине пилот самолета и офицер по системам вооружения США не пострадали. Вскоре после инцидента они были доставлены в местную больницу для обследования.

"Королевские военно-воздушные силы Малайзии примут немедленные меры и будут предоставлять обновленную информацию о ситуации по мере ее развития", - говорится в сообщении королевских военно-воздушных сил.

В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором, вероятно, запечатлено возгорание истребителя.