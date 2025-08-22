Объявленный в розыск Артем Тимофеев задолжал 750 рублей за нарушение ПДД

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании задолженности по штрафу ГАИ с Артема Тимофеева, предполагаемого участника атаки на военные аэродромы на территории РФ. Это следует из судебных и иных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

Исполнительное производство было возбуждено 12 августа Миасским отделом судебных ФССП, куда поступил акт ГАИ о взыскании с Тимофеева штрафа в размере 750 рублей за нарушение правил дорожного движения. Акт по делу об административном правонарушении был составлен Госавтоинспекцией Новосибирской области 28 мая 2025 года.

Тимофеева считают причастным к украинской атаке на военные аэродромы на территории РФ 1 июня. Его объявляли в розыск.

1 июня Киев, используя беспилотники, совершил террористические атаки на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В Минобороны добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.