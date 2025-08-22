Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что в городе были взрывы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Промышленное предприятие и склады были повреждены в Чугуеве Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.

Под сообщением на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Минаева выложила фото пожара. Она добавила, что в ночь на 22 августа в городе произошли взрывы.

Ночью в некоторых регионах Украины, в том числе в Харьковской области, объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в Чугуеве.