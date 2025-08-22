Возгорания действуют на территории трех лесничеств республики, часть из них в труднодоступных местах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Туве сократилась почти на 1 тыс. га и составила 1, 1 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.

"По состоянию на 08:15 часов (05:15 мск) 22 августа 2025 года на территории лесного фонда Республики Тыва в работе находится 15 лесных пожаров на общей площади 1 192 га", - сообщили в министерстве. На утро 21 августа на территории республики действовало 19 лесных пожаров на общей площади 2 тыс. га.

Лесные пожары действуют на территории трех лесничеств республики, часть из них в труднодоступных местах. Около 200 авиапожарных из разных регионов Сибири и Дальнего Востока помогают Туве тушить лесные пожары. По данным министерства, основная причина пожаров - сухие грозы.

В Туве с 19 августа по 8 сентября введен особый противопожарный режим с полным запретом пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств. Также в республике введен режим ЧС в лесах. Действуют высокие классы пожарной опасности.