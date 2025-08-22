Никто не пострадал

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Пять грузовых автомобилей Mercedes-Benz повреждены в результате пожара под Курском в ночь на пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 03:49 22 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании пяти грузовых автомобилей по адресу: деревня 1-я Моква, Курского района. <…> По прибытии незамедлительно приступили к ликвидации огня. Возгорание локализовано в 04:05, ликвидировано в 04:15", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате пожара повреждены огнем пять грузовых автомобилей Mercedes-Benz, пострадавших нет. "К ликвидации пожара привлекались 18 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек, 4 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются", - добавили в ведомстве.