По данным наблюдений на сайте Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, огнем оказалась затронута территория площадью в 10,1 тыс. кв. км

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Лесные и ландшафтные пожары в Европейском союзе за этот сезон уже сожгли территорию, эквивалентную по площади Кипру. Это следует из данных Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

По данным наблюдений на сайте службы, на текущий момент огнем оказалась затронута территория площадью в 10,1 тыс. кв. км, что больше территории Кипра (9,3 тыс. кв. км). Лесные пожары в 2025 году уже стали самыми разрушительными для ЕС как минимум с 2006 года, Copernicus зафиксировала это еще 19 августа.

При этом Кипр также входит в число стран ЕС, наиболее затронутых разгулом стихии. Лесные пожары там охватили территорию, эквивалентную 2,3% площади страны. По этому показателю страна уступает только Испании, где огонь сжег леса и растительность на 3% территории страны, а в общей сложности площадь всех лесных пожаров там за этот сезон оценивается в 4 тыс. кв. км. Более 1 тыс. кв. км площади сгорели также в Португалии и Румынии (2,7 тыс. и 1,2 тыс. соответственно).

Copernicus предоставляет данные по лесным пожарам только за период с 2006 года. Сама система выявления лесных пожаров при помощи мониторинга со спутников была внедрена в 2003 году. На сайте службы отмечается, что такая система фиксирует около 95% всех лесных пожаров в регионе.