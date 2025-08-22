Около 4,8 тыс. жителей региона остались без электричества

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Энергетики начали устранение аварии на линии электропередачи Оротукан - Омсукчан, которая ранее привела к обесточиванию жителей поселков Омсукчан и Дукат - около 4,8 тыс. человек. Сейчас дома запитываются с помощью дизельгенераторов, сообщили в пресс-службе Магаданэнерго.

"Специалисты ПАО "Магаданэнерго" устраняют причину отключения линии 220 кВ Оротукан - Омсукчан. В восстановительных работах задействованы бригады "Восточных электрических сетей", "Магаданэлектросетьремонта" и спецтехника", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Там отметили, что начать работы ранее мешала непогода. Осмотр линии также проходил в сложных условиях - при сильном ливне, тумане и паводке. Ранее энергетики доставили в поселок Омсукчан два дизельгенератора, которые снабжают электроэнергией соцобъекты и жилые дома.