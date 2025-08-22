Площадь возгорания составила 7 тыс. кв. м, сообщила Госслужба по ЧС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Тушение пожара, возникшего прошлой ночью на заводе электроники в городе Мукачево в Закарпатской области на западе Украины, продолжается уже более суток. Об этом сообщили в украинской Госслужбе по ЧС.

"Закарпатье: по состоянию на 07:40 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) продолжается ликвидация пожара в Мукачево", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что в тушении задействованы 2 пожарных поезда и еще 15 единиц техники.

В ночь на 21 августа на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в ряде городов и регионов страны, в том числе в Мукачево. После горсовет сообщил о сильном пожаре на одном из предприятий города. В местных СМИ распространялись фото, на которых было видно, что небо заволокло густым черным дымом, а местные власти призывали жителей плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу. По данным Госслужбы по ЧС, площадь возгорания составила 7 тыс. кв. м.