Организатора зацепинга в России Громова освободили от отбытия наказания

Ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Организатор зацепинга в России Роман Громов приговорен к штрафу за вовлечение подростков в совершение противоправных действий, но освобожден от отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Он признан виновным по ч. 1 ст. 151.2, ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни). В ходе судебного разбирательства установлено, что Громов, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением. Кроме того, он являлся администратором нескольких групп о зацепинге в социальных сетях, которые ранее заблокированы", - говорится в сообщении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Северной транспортной прокуратуры назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Однако, принимая во внимание то, что подсудимый в ходе расследования уголовного дела содержался под стражей, суд освободил его от отбывания наказания.