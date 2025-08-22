Размер взятки составил более 17 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении члена правительства Ивановской области - директора департамента дорожного хозяйства региона Дмитрия Вавринчука. Общий размер незаконного вознаграждения составил более 17 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) в отношении члена правительства Ивановской области - директора департамента дорожного хозяйства и транспорта. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 17 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, чиновник получил взятку от представителя коммерческих фирм за содействие в заключении госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог. Фигурант заключен под стражу по другому уголовному делу по факту получения взятки от представителя другой организации-подрядчика. Подозреваемый в даче взятки задержан.

В пресс-службе следственного управления СК по региону добавили, что следователи провели обыск по месту работы и месту жительства руководителя организаций, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Преступление выявлено сотрудниками ФСБ России.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщала, что директор департамента и его первый заместитель получали взятки, в том числе через посредника, от представителя коммерческих организаций за осуществляемое покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в Ивановской области. Общая сумма взяток превысила 50 млн рублей.