Приговор экс-главе правительства Красноярского края оставили в силе

Юрий Лапшин был осужден на 3,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий при строительстве метро

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Красноярский краевой суд отклонил доводы апелляционных жалоб на приговор экс-председателю правительства региона Юрию Лапшину, осужденному на 3,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий при строительстве метро, и экс-руководителю госучреждения "Краевое транспортное управление" Константину Мандрову. Приговоры оставлены в силе, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

4 марта 2025 года суд Центрального района Красноярска приговорил Лапшина к 3,5 года колонии. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе на срок 2,5 года. Второго фигуранта этого дела - экс-руководителя госучреждения "Краевое транспортное управление" Константина Мандрова, которому вменялось получение взятки в 5 млн рублей, суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима и к штрафу в 5 млн рублей. Также суд лишил Мандрова права занимать должности в органах власти на срок 4 года и постановил обратить в доход государства эквивалент полученной взятки в 5 млн рублей.

"Красноярский краевой суд отклонил доводы жалоб экс-председателя регионального правительства Юрия Лапшина и бывшего руководителя КГКУ "КТУ" Константина Мандрова <…> Изменив описательную и резолютивную части приговора в части зачета меры пресечения в счет отбывания срока и формулировки дополнительных наказаний, суд оставил срок и вид наказания в силе", - сообщил собеседник агентства.

По словам представителя прокуратуры, адвокаты Лапшина настаивали на отмене приговора в связи с недоказанностью вины и чрезмерной суровостью назначенного наказания. Защитник Мандрова просил вернуть дело прокурору для исправления нарушений, препятствующих вынесению справедливого приговора.

"В апелляционном представлении государственный обвинитель потребовал мотивировать назначение осужденному Мандрову дополнительного наказания <…> Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора, признала обоснованным назначение дополнительного наказания, приведя мотивы такого решения", - добавили в прокуратуре.

Об уголовном деле

По информации ГСУ СК РФ по краю, Лапшин в декабре 2019 года, будучи главой регионального правительства, дал указание Константину Димитрову, занимавшему пост министра транспорта края, подписать акт приемки-передачи о проведении подготовительных работ по строительству метро АО "Красноярск ТИСИЗ" на сумму 720 млн рублей. При этом следствие считает, что Лапшин знал о том, что полностью работы не выполнены. Экс-руководитель госучреждения "Краевое транспортное управление" Константин Мандров по указанию Димитрова подписал документ. По версии следствия, он получил за это 5 млн рублей взятки.

Ранее по делам о хищениях при строительстве красноярского метро осуждены председатель совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ" Олег Митволь на 4,5 года, экс-гендиректор этой организации Владимир Жарков - на 2 года 3 месяца. За превышение служебных полномочий Димитров был осужден на 3 года 2 месяца.