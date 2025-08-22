Жителя ЛНР приговорили к шести годам за участие в украинском нацбатальоне

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Марковского района ЛНР к шести годам лишения свободы за участие в одном из украинских нацбатальонов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Южным окружным военным судом признан виновным гражданин Украины, боевик одного из украинских нацбатов, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). <…> Фигурант приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что житель Марковского района в 2017 году поступил на службу в военизированное формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса.

Расследование проводилось следственным органом управления ФСБ.