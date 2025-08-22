Андрея Жарина также обязали выплатить штраф в размере около $63 тыс.

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Окружной суд города Денпасар на острове Бали в Индонезии приговорил гражданина России Андрея Жарина к пяти года и восьми месяцам тюремного заключения за попытку незаконного ввоза в азиатскую страну пасты из каннабиса под видом крема для лица. Об этом сообщило информагентство Antara.

Согласно решению суда, 40-летний осужденный также обязан выплатить штраф в размере 1 млрд индонезийских рупий (около $63 тыс.). В случае неуплаты ему грозит дополнительное наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Как отмечается, суд отклонил доводы защиты о том, что вещество использовалось в медицинских целях, указав, что объем изъятого наркотического средства существенно превышал допустимую норму для личного применения. Коллегия судей подчеркнула, что действия Жарина противоречат политике индонезийских властей, направленной на борьбу с оборотом наркотиков.

По информации агентства, 26 января россиянин прибыл в аэропорт имени Нгураха Рая на Бали из таиландского Пхукета. Во время досмотра его багажа сотрудники индонезийской таможенной службы обнаружили емкость с кремом для лица, в которой присутствовала паста из каннабиса весом порядка 180 грамм.

В Индонезии за незаконный оборот наркотиков предусмотрена смертная казнь.