Во Владимирской области завели дело на украинца за теракт в Курской области

ВЛАДИМИР, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили во Владимирской области в отношении гражданина Украины, подозреваемого в совершении теракта в Курской области в октябре 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.

"Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина Украины, военнослужащего разведывательного взвода 2001 года рождения, причастного к террористической деятельности на территории Курской области, совершенной группой лиц по предварительному сговору. <…> В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, указанный гражданин в составе украинских военных формирований в октябре 2024 года с оружием вторгся на территорию Российской Федерации в районе Курской области и по указу командования осуществлял террористическую деятельность на территории региона, устрашая мирное население, нанося ущерб инфраструктуре и домохозяйствам, создавая угрозу жизни и здоровью как мирного населения, так и военнослужащих ВС РФ.