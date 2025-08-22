Несмотря на происшествие, концерт группы состоится

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Гитарист группы Black Sonic Pearls, который пострадал при нападении на музыкантов, покинул больницу и выступит на концерте в Новосибирске, сообщил ТАСС менеджер солиста Арсения Бородина.

"Дело зарегистрировано, идут розыскные мероприятия. Пострадавшего гитариста увезли на скорой, процедуры сделали, обследовали и отпустили, сегодня будет выступать", - сказал он.

Несмотря на происшествие, концерт группы Black Sonic Pearls в Новосибирске состоится 22 августа, как и планировалось.

Неизвестный во время репетиции распылил газовый баллончик и похитил музыкальное оборудование. В момент нападения в помещении находились и несовершеннолетние. Музыканты обратились в полицию.

"В настоящий момент сотрудники отдела полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Все участники инцидента установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщает ГУ МВД в своем телеграм-канале.

Рок-группа Black Sonic Pearls создана в конце 2020 года и исполняет музыку в жанре альтернативного хэви-метала. Арсений Бородин известен как финалист "Фабрики звезд-6", победитель проекта "Главная сцена" и бывший солист группы "Челси". Сейчас Арсений выступает как фронтмен рок-группы Black Sonic Pearls.